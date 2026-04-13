Il team radio di Pogacar prima di perdere la Roubaix allo sprint con Van Aert | Come posso batterlo?

Il team radio di Pogacar prima della gara di Roubaix ha ascoltato il ciclista chiedere:

Fabio Baldato, ds della UAE Emirates racconta uno degli ultimi team radio di Pogacar prima della volata con Van Aert che gli è costata l'ennesima Parigi-Roubaix: "Aveva già capito come sarebbe andata a finire molto prima dello sprint".🔗 Leggi su Fanpage.it

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