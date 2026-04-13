Il superenalotto bacia il casertano | vincite da 20mila euro alla SuperEstrazione
Una provincia della regione si aggiunge alle aree fortunate del concorso speciale “SuperEstrazione” del Superenalotto, che ha distribuito premi da 20mila euro ciascuno, per un totale di 4 milioni di euro. La vincita riguarda un’area specifica e si unisce alle altre che hanno registrato successi durante questa estrazione. Nessuna informazione è stata fornita sui singoli vincitori o sui numeri estratti.
C’è anche la provincia di Caserta tra quella baciate dalla fortuna al concorso speciale “SuperEstrazione” di Superenalotto, che assegna premi da 20mila euro ciascuno per complessivi 4 milioni di euro. Lo rende noto la Sisal che fa sapere che “la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue.🔗 Leggi su Casertanews.it
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