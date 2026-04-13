Il superenalotto bacia il casertano | vincite da 20mila euro alla SuperEstrazione

Da casertanews.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una provincia della regione si aggiunge alle aree fortunate del concorso speciale “SuperEstrazione” del Superenalotto, che ha distribuito premi da 20mila euro ciascuno, per un totale di 4 milioni di euro. La vincita riguarda un’area specifica e si unisce alle altre che hanno registrato successi durante questa estrazione. Nessuna informazione è stata fornita sui singoli vincitori o sui numeri estratti.

C’è anche la provincia di Caserta tra quella baciate dalla fortuna al concorso speciale “SuperEstrazione” di Superenalotto, che assegna premi da 20mila euro ciascuno per complessivi 4 milioni di euro. Lo rende noto la Sisal che fa sapere che “la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue.🔗 Leggi su Casertanews.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 04/04/2026

Video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 04/04/2026

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