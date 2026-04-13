Il mercato della Juventus prosegue tra conferme e trattative ancora in corso, con la società che cerca di rafforzare la squadra mantenendo un equilibrio tra investimenti e strategie. Le operazioni in atto coinvolgono diversi giocatori, mentre le trattative con alcuni club continuano a tenere banco. La squadra si prepara ad affrontare la prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e puntare a risultati importanti.

Il mercato della Juventus si muove su binari paralleli, tra certezze consolidate e scommesse cariche di pathos. Se il destino di Jeremie Boga appare ormai segnato da una conferma quasi scontata, con un riscatto agevole fissato sotto i 5 milioni di euro, la parabola di Emil Holm si sta trasformando in un vero e proprio romanzo di formazione bianconera. Lo svedese, arrivato a gennaio dal Bologna quasi in punta di piedi, ha vissuto ieri a Bergamo la sua notte della redenzione, propiziando il gol vittoria proprio di Boga contro l’Atalanta. Dietro la gioia del campo si nasconde però il tormento di un ragazzo che ha visto il suo sogno juventino scricchiolare sotto i colpi di un infortunio muscolare atroce, che lo ha tenuto ai box per oltre un mese e mezzo subito dopo il derby d’Italia.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il sogno di Holm: la Juventus tra cuore e muro Bologna

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