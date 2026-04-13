Il sistema Fab Four ha prodotto un solo gol in due partite scarse

Il sistema Fab Four ha prodotto un solo gol in due partite. Nel match contro il Napoli, il Parma di Cuesta si è affidato a questa formazione, ma senza risultati concreti. Chi ha seguito le tappe della squadra, sa che il gol di Strefezza al primo minuto ha pesato sull’andamento della partita. La formazione ha mostrato poche occasioni offensive e ha subito diverse azioni avversarie, evidenziando difficoltà nel trovare il gol.

Il contesto perfetto per il Parma di Cuesta. Il sistema Fab Four non ha funzionato. Chi ha seguito – anche solo un po’ – la nascita e l’evoluzione del Parma di Carlos Cuesta, deve averlo pensato: il gol di Strefezza al primo minuto finirà per sporcare l’intera partita contro il Napoli. E infatti è andata esattamente in questo modo: dopo il vantaggio, la squadra di casa ha potuto esasperare quella che è la sua vocazione puramente difensiva e ostruzionista – vocaboli che vanno intesi in accezione positiva, non negativa. Chi invece non aveva eo non ha dimestichezza con il Parma 202526, beh, sappia che il contesto determinatosi all’inizio della sfida contro il Napoli era assolutamente perfetto per il modo in cui giocano i calciatori allenati da Cuesta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sistema Fab Four ha prodotto un solo gol in due partite scarse Leggi anche: Il Napoli ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso ma ha subito otto gol in più (Corsport) Leggi anche: Gattuso non si è dimesso: la federcalcio gli ha chiesto di restare, ma solo per altre due partite