Il Settebello centra l’obiettivo Final Eight di World Cup e ritrova le sue certezze

Il Settebello ha raggiunto la qualificazione alle Final Eight di World Cup, confermando le proprie capacità e ritrovando sicurezza in vista delle fasi decisive del torneo. La squadra ha ottenuto la vittoria che le permetteva di accedere ai quarti di finale, rispettando così gli obiettivi iniziali stabiliti all'inizio della competizione. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il team in questa competizione internazionale.

Non esiste, probabilmente, soddisfazione più grande per uno sportivo che quella di riuscire a centrare tutti gli obiettivi fissati all’inizio di un grande torneo. L’Italia della pallanuoto maschile continua il percorso di crescita intrapreso ad inizio annata e torna da Alessandropoli con un bilancio ampiamente lusinghiero. G li azzurri chiudono la Division I di World Cup con un bilancio di cinque vittorie e una sconfitta in sei partite, centrano il pass per la Final Eight che si disputerà a Sydney a fine luglio, ma, soprattutto, offrono indicazioni ampiamente positive dal punto di vista delle prestazioni. La squadra difende forte, con grande aggressività, e anche quando si trova in svantaggio ha il merito di continuare a stare in partita e non mettere mai in dubbio il proprio gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Settebello centra l’obiettivo Final Eight di World Cup e ritrova le sue certezze Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final EightPrima di rituffarsi nel clima partita, Sandro Campagna si è improvvisato mago calcistico per la Gazzetta. Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e SpagnaUltima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia.