Il Seravezza più brutto dell’anno Crollo in casa senza attenuanti

Nel match tra Seravezza e Siena, la squadra locale ha subito una pesante sconfitta con il punteggio di 1-4. La formazione di casa ha schierato diversi titolari, tra cui Lagomarsini e Mosti, ma non è riuscita a contrastare efficacemente gli avversari, che hanno segnato quattro reti. Durante il secondo tempo sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui Tognoni R. e Lecini. La partita si è conclusa con un risultato che ha evidenziato le difficoltà della squadra di casa.

seravezza 1 siena 4 SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Mosti (68’ Tognoni R.), Fabri, Muhic, Lepri (68’ Lecini), Pucci (75’ Fiore), Pani (46’ Dalla Riva), Vanzulli (64’ Fontanarosa), Mannucci, Sava. All.: Masitto. SIENA: Michielan, Rossi (56’ Barbera), Lipari, Nardi (56’ Vlahovic), Ciofi, Somma (60’ Zanoni), Mastalli (74’ Noccioli), Cavallari (84’Schettini), Conti, Andolfi, Bello. All. Voria. Arbitro: Bonasera di Enna. Reti: 25’ Lipari, 30’ Conti, 57’ Lipari, 64’ Ciofi, 81’ Tognoni R. Note: spettatori 800 circa. Ammoniti: Somma, Mannucci, Conti, Ciofi. SERAVEZZA – Il Seravezza offre la peggior prestazione stagionale contro il Siena implacabile e cinico di Gil Voria autore di 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Seravezza più brutto dell’anno. Crollo in casa senza attenuanti Zola: «Se il Napoli esce dalla Champions sarà un brutto colpo, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno»Al Corsport: «Sono partite che non vinci individualmente ma con il collettivo, da squadra vera, però McTominay è l'uomo che può dare lo strappo» In... Leggi anche: Il Seravezza batte di misura l’Imolese. Crollo del Camaiore che perde 6-0 in casa