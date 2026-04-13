Il semaforo a quattro colori arriva davvero a Roma? Cosa dice il Comune

A Roma si discute da tempo dell’introduzione di un nuovo semaforo a quattro colori, che potrebbe modificare le regole di gestione del traffico cittadino. Il Comune ha confermato che sta valutando questa possibilità, senza ancora annunciare una data precisa per l’installazione o l’attivazione del sistema. La proposta ha suscitato interesse tra cittadini e automobilisti, ma al momento non ci sono decisioni definitive in merito.

A Roma si parla sempre più spesso di un possibile semaforo a quattro colori, capace di rivoluzionare il traffico urbano. L’idea sembra decisamente curiosa ed è destinata a far discutere sempre di più, immaginando uno scenario che si muove tra innovazione tecnologica e timori per il futuro. Ma è davvero qualcosa di imminente oppure si tratta solo di un’ipotesi? E, soprattutto, qual è la posizione ufficiale del Comune? LEGGI ANCHE: Museo del Novecento, quattro nuovi progetti per la Milano Art Week Roma, il semaforo a quattro colori e la possibile rivoluzione della mobilità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ipotesi di un semaforo con quattro colori — con il bianco che si unisce ai canonici tre — nasce da una serie di studi internazionali e riguarda i veicoli a guida autonoma.🔗 Leggi su Funweek.it Semaforo, arriva la "luce bianca": ecco a cosa serveI semafori hanno una lunga storia: dalle prime lanterne a gas di Londra nel 1868, ai semafori elettrici a tre colori (rosso, giallo, verde) diffusi... Leggi anche: Perché ho il seno piccolo? Cosa dice davvero la scienza Il Semaforo Rosso STOP, Giallo Aspetta, Verde Vai! Canzone sulla Sicurezza Stradale per Bambini