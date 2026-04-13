Il ritorno di Aldair | la storia del mito sbarca al cinema il 21 maggio

Il prossimo 21 maggio arriverà nelle sale cinematografiche il film dedicato ad Aldair, ex calciatore che ha trascorso tredici stagioni nel club. Durante la sua carriera ha vinto uno scudetto e ha indossato la maglia numero 6, diventando una figura iconica per i tifosi. La pellicola racconterà la sua storia e i momenti più significativi legati alla sua esperienza in campo.

Tredici stagioni, uno scudetto impresso nella memoria e una maglia numero 6 che per anni è rimasta impressa nel mito. Il documentario sulla storia di Aldair Nascimento Do Santos arriva al cinema il 21 maggio. Il regista Simone Gordano ha deciso di portare sul grande schermo “ Aldair. Cuore Giallorosso “. Il film rende omaggio ai 60 anni di una leggenda che ha elevato la difesa della Roma a una forma d’arte. La pellicola è prodotta da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema e l’ AS Roma. La narrazione prende forma dall’ultimo episodio che abbiamo avuto l’anno scorso pieno di emozione. Lo scorso 30 novembre 2025, prima della partita contro il Napoli, tutto lo Stadio Olimpico aveva reso omaggio al suo campione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il ritorno di Aldair: la storia del mito sbarca al cinema il 21 maggio WWE sbarca in Italia: “Clash in Italy” a Torino il 31 maggio 2026, prima volta nella storiaL’appuntamento farà parte del WWE European Summer Tour 2026, che porterà show ed episodi televisivi in più Paesi europei, con Monday Night Raw da... Sinner in corsa per il ritorno al vertice del ranking dopo il torneo di maggioJannik Sinner ha nuovamente l’occasione di tornare al vertice del ranking mondiale del tennis entro la fine del mese di maggio, dopo un percorso che...