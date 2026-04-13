Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti dell'Inps e il Papa. Durante l'incontro, il Papa ha richiamato il concetto di welfare generativo, sottolineando l'importanza di rafforzare la missione sociale dell'istituto. I rappresentanti hanno commentato che l'incontro ha rappresentato un momento di grande valore sia dal punto di vista istituzionale che umano, lasciando un segno anche nel campo della riflessione civile e morale.

“L’incontro di oggi con il Santo Padre ha rappresentato per noi un momento di straordinario valore istituzionale e umano, che lascia una traccia profonda anche sul piano della riflessione civile e morale. Le sue parole hanno toccato il nucleo più autentico della missione dell’INPS, richiamandoci a una responsabilità che non è soltanto amministrativa, ma profondamente sociale e, direi, etica”. Sono queste le parole che ha usato il presidente Inps Gabriele Fava al termine dell’udienza di Papa Leone XIV dei dirigenti e dipendenti dell’Istitituto che si è tenuta lo scorso 10 aprile a Roma. All’udienza con il presidente erano presenti i membri del consiglio d’amministrazione Gnecchi, Gelera e Di Matteo, la direttrice generale Valeria Vittimberga, il presidente del Civ Ghiselli.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il richiamo del papa al welfare generativo rilancia la missione sociale dell’Inps

Fava: “Portale famiglia e genitorialità emblema di welfare generativo”(Adnkronos) – "Il nostro core business coincide con il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini, nessuno escluso.

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