Il profitto messo a servizio della comunità L’approccio di Banca Etica

Da quotidiano.net 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Banca Etica, i risparmi dei clienti non vengono destinati a finanziare attività speculative o dannose, ma sono indirizzati esclusivamente a progetti e iniziative che hanno un impatto sociale e ambientale positivo. L'istituto si distingue per un modello di business che mette al centro valori etici, evitando investimenti in settori controversi. Questa scelta si riflette nella trasparenza e nella selezione dei finanziamenti, che privilegiano realtà impegnate nel sociale e nella tutela dell'ambiente.

IN BANCA Etica, i risparmi che vengono affidati all’istituto di credito non finanziano attività economiche nocive – dalle armi agli allevamenti intensivi, dalle fonti energetiche fossili al gioco d’azzardo passando dalla mercificazione del sesso – ma vengono trasformati in un motore di sviluppo per progetti che generano un impatto positivo nelle aree del welfare, dell’economia sociale, della tutela ambientale, dell’innovazione sociale, della cooperazione internazionale e della cultura. E l’impegno per la trasparenza è unico nel panorama bancario italiano: Banca Etica, infatti, pubblica online l’elenco completo dei finanziamenti concessi a imprese e organizzazioni, rendendo tangibile come il denaro delle persone e delle realtà socie e clienti si traduca in azioni concrete.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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