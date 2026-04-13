Il prezzo del PUN, il valore di riferimento dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi a 0,1419 euro per kilowattora. Questo dato si riferisce all’aggiornamento del 13 aprile 2026 ed è stato rilevato attraverso le variazioni orarie del mercato. La cifra rappresenta l’andamento attuale del prezzo dell’energia nel paese.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 13 Aprile 2026 si attesta a 0,1419 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 12 Aprile 2026, il valore minimo orario registrato è stato di 0,1012 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1739 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e della prima mattina (tra l’1:00 e le 5:00), mentre il picco di prezzo si è verificato tra le 10:00 e le 11:00. Queste oscillazioni evidenziano come la domanda e l’offerta di energia influenzino significativamente il costo orario per i consumatori. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione....🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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