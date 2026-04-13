Il prezzo del petrolio torna a correre sale anche il gas

Il prezzo del petrolio torna a salire, mentre anche quello del gas registra un aumento significativo. La causa principale sembra essere il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, che ha influenzato i mercati dell'energia. A Amsterdam, il prezzo del gas ha mostrato un incremento notevole rispetto ai giorni precedenti, riflettendo le tensioni e le incertezze legate a questa situazione.

Il fallimento dei colloqui di Islamabad tra Usa e Iran si fa già sentire sui mercati dell'energia. Ad Amsterdam il prezzo del gas è in forte aumento. L'indice Ttf in questi minuti sfiora i 48 euro al Mwh, incassando un aumento di oltre il 9% dei future su maggio. Non va meglio sul fronte petrolio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Il petrolio è schizzato verso quota 80 dollari al barile e vola anche il prezzo del gasDopo mesi di calma apparente, con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran è tornata con forza la volatilità sui mercati energetici. Benzina: stretta sulle speculazioni. Nella bozza di decreto anche la segnalazione alla magistratura. E il prezzo del petrolio saleLo prevede un articolo contenuto in una bozza ancora provvisoria del decreto contro il caro-benzina allo studio del governo. Survival in Sudan: chaos and fight for freedom