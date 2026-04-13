Il presidente Marsilio | Due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno efficiente e duraturo
Il presidente della regione ha annunciato due giorni di stop ai lavori sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese per consentire l’avvio di interventi mirati alla realizzazione di un sistema più moderno e resistente nel tempo. I lavori in corso, che coinvolgono diverse zone della città, sono stati definiti come un momento importante per il miglioramento delle infrastrutture idriche della regione. La sospensione temporanea delle attività mira a garantire la qualità e la durata degli interventi.
«I lavori in corso sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese rappresentano un passaggio storico per l’Abruzzo. La chiusura dei rubinetti in questi due giorni è un disagio temporaneo, ma necessario per realizzare interventi che, dopo oltre mezzo secolo, consentiranno di superare.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il Pd sui lavori Aca e lo stop idrico: "Si spieghi perché non si è deciso di svolgerli nei giorni di chiusura delle scuole"Se l’intervento Aca sull’Acquedotto Giardino che comporterà la sospensione idrica in 22 Comuni è importante, altrettanto importante per i consiglieri...
Monaldi, il presidente Fico dispone misure per riorganizzare il sistema e accertare responsabilità: stop trapianti pediatriciAll'esito dell'attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione...