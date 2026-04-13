Il presidente Marsilio | Due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno efficiente e duraturo

Il presidente della regione ha annunciato due giorni di stop ai lavori sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese per consentire l’avvio di interventi mirati alla realizzazione di un sistema più moderno e resistente nel tempo. I lavori in corso, che coinvolgono diverse zone della città, sono stati definiti come un momento importante per il miglioramento delle infrastrutture idriche della regione. La sospensione temporanea delle attività mira a garantire la qualità e la durata degli interventi.