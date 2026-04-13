Il Pd rinvia la Direzione | manca l’intesa sul candidato sindaco

La Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino prevista per oggi alle 18:00 è stata rinviata e sarà riconvocata tra almeno 48 ore. La riunione era stata convocata per discutere e decidere il candidato sindaco del centrosinistra e definire le strategie politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. La decisione di posticipare l’incontro è stata presa a causa dell’assenza di un accordo tra i membri della direzione.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata rinviata la Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino programmata per oggi alle 18:00 e riconvocata tra almeno 48 ore per sciogliere il nodo del candidato sindaco del centrosinistra e definire la linea politica in vista delle amministrative. La decisione dello slittamento arriva dopo l’ennesimo confronto interno senza esito, segnato da divisioni tra le diverse anime del partito e dall’assenza di un accordo condiviso sul percorso da seguire. Al centro dello stallo resta la costruzione del cosiddetto “campo largo” e, soprattutto, la scelta del nome da opporre agli altri schieramenti. Il confronto si è arenato sulle diverse opzioni in campo, tra cui il sostegno a un profilo civico come Walter G iordano e le proposte provenienti dalle aree più strutturate del partito e della coalizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Pd rinvia la Direzione: manca l’intesa sul candidato sindaco Farrell candidato sindaco, il Pd si sfila: "Deciderà la direzione provinciale"Sarà Massimiliano Farrell, 23 anni, lomellino di padre inglese, il candidato della sinistra alle prossime elezioni amministrative di primavera. Fumata nera dopo summit del campo largo: ancora nessuna intesa sul candidato sindacoMESAGNE - Mentre le candidature negli altri Comuni della provincia sembrerebbero essere delineate o quasi, a Mesagne il quadro politico non è chiaro.