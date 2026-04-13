Il Patto di Istanbul | Calhanoglu vede il Galatasaray

Il calciomercato estivo si surriscalda con le trattative tra club e giocatori. Questa volta, il centrocampista turco ha confermato di aver accettato il trasferimento al club di Istanbul, lasciando alle spalle l’esperienza in Italia. La notizia è stata annunciata attraverso i canali ufficiali delle società coinvolte e segna un passaggio importante per il giocatore nel suo percorso professionale. La firma sul nuovo contratto è prevista nelle prossime ore.

La brezza del Bosforo soffia gelida su San Siro, portando con sé l’odore di un addio imminente e doloroso. Hakan Calhanoglu, l’architetto del centrocampo nerazzurro, è al centro di una tempesta che profuma di ritorno alle origini. Il legame con l’ Inter, una volta indissolubile, sembra ora sfilacciarsi sotto i colpi di una distanza economica che è diventata un solco emotivo: il club non intende confermare l’attuale ingaggio da 6,5 milioni netti per un giocatore che, nonostante il talento cristallino, inizia a mostrare i primi segni di una tenuta fisica fragile. In questo scenario di incertezza, il Galatasaray si è inserito con la forza di chi vuole riportare a casa l’eroe nazionale, facendo leva su un patto d’onore che sembra già sigillato.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Il “Patto di Istanbul”: Calhanoglu vede il Galatasaray Leggi anche: Disastro Juve a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, Spalletti vede il baratro Champions Calhanoglu firma una maglia del Galatasaray, ma quando vede quella del Besiktas...Hakan Calhanoglu si prende l’abbraccio dei tifosi turchi durante il ritiro della nazionale, fermandosi a lungo per selfie e autografi all’esterno del...