Il parco di Monza diventerà una cittadella della legalità a cielo aperto

Il 16 aprile si terrà nel Parco di Monza la “Giornata della Legalità in memoria delle Vittime del Dovere”, un evento aperto a tutti i cittadini. La manifestazione si svolgerà tra Viale Mirabello, Cascina San Fedele e Villa, in un contesto naturale di grande rilievo. La giornata sarà dedicata a ricordare e riflettere, offrendo l’occasione di confrontarsi su temi legati alla legalità e alla memoria delle persone che hanno perso la vita nell’esercizio delle proprie funzioni.

Una giornata per ricordare, riflettere e costruire il futuro. È la “Giornata della Legalità in memoria delle Vittime del Dovere”, in programma giovedì 16 aprile - e aperta a tutta la cittadinanza - nello straordinario scenario del Parco di Monza, tra Viale Mirabello, Cascina San Fedele e Villa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Discarica a cielo aperto a parco Camanghem: “Centosei chili di rifiuti raccolti”Ad occuparsi della pulizia dell’area il noto gruppo ambientalista trentino “Dai nèta” che costantemente organizza spedizioni nei luoghi pubblici allo...