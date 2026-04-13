Il Papa ' tentazioni neocoloniali serve nuovo corso della storia'

Il Papa ha dichiarato che è necessario avviare un nuovo corso della storia, ritenendo questa esigenza più che mai urgente. Ha evidenziato come le violazioni del diritto internazionale e le tentazioni neocoloniali siano fenomeni che richiedono risposte chiare e decise. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto globale caratterizzato da tensioni e sfide che coinvolgono diversi paesi e istituzioni internazionali.

"Un nuovo corso della storia" è oggi "più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali". Lo ha detto il Papa nel discorso alle autorità algerine invitandole a giocare un ruolo da "protagonisti". "Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri - questo l'Africa lo sa bene - distruggono il mondo". Allora "la vostra esperienza potrà contribuire a immaginare e a realizzare una maggiore giustizia fra i popoli. Non moltiplicando incomprensioni e conflitti, ma rispettando la dignità di ognuno e lasciandovi toccare dal dolore altrui", ha detto il Papa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa, 'tentazioni neocoloniali, serve nuovo corso della storia' Papa contro il veleno della divisione: “Serve un popolo della pace per fermare l’odio”C’è un passaggio, nelle parole del Papa, che fotografa più di ogni altro il tempo che stiamo vivendo: un’epoca in cui il conflitto non è solo tra... Papa Leone XIV ai Focolari: ‘Fermare l’odio, serve un popolo della pace’Papa Leone all'assemblea generale del Movimento dei Focolari, fa un richiamo netto: più unità, trasparenza e responsabilità per contrastare divisioni...