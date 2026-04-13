Il Papa a Trump | Non mi fa paura non faccio dibattiti con lui Il presidente Usa | è un debole eletto grazie a me

Il Papa ha dichiarato di non temere il presidente degli Stati Uniti e ha affermato di non voler partecipare a dibattiti con lui. Il capo dello Stato americano ha invece commentato definendo il Papa un debole e ha detto che è stato eletto grazie a lui. Nel frattempo, è circolata una foto creata con intelligenza artificiale che lo ritrae come Gesù Cristo, suscitando reazioni globali.

Un attacco durissimo. E una foto che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, di lui raffigurato come Gesù Cristo dall'intelligenza artificiale. L'ultimo obiettivo di Donald Trump è Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di «non essere un grande fan» di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. «Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità», ha detto alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di «giocare con un paese che vuole un'arma nucleare». Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il Papa a Trump: «Non mi fa paura, non faccio dibattiti con lui». Il presidente Usa: è un debole, eletto grazie a me Leggi anche: Il Papa risponde a Trump: «Non ho paura di lui». Il presidente Usa: è pessimo, eletto grazie a me Leggi anche: Trump attacca Papa Leone: “Un debole, pessimo… eletto solo grazie a me”. La reazione dei vescovi Usa: “Parole denigratorie”