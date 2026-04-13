Il Papa a Trump | Non mi fa paura no a dibattiti con lui Il presidente Usa | è un debole eletto grazie a me

Il Papa ha dichiarato di non aver paura di Donald Trump e ha affermato di non voler partecipare a dibattiti con lui. In risposta, il presidente degli Stati Uniti ha commentato che l’ex presidente sarebbe un debole e ha affermato di aver contribuito alla sua elezione. Nel frattempo, una foto creata con intelligenza artificiale ha mostrato il leader religioso ritratto come Gesù Cristo, scatenando reazioni a livello globale.

Un attacco durissimo. E una foto che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, di lui raffigurato come Gesù Cristo dall'intelligenza artificiale. L'ultimo obiettivo di Donald Trump è Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di «non essere un grande fan» di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. «Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità», ha detto alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di «giocare con un paese che vuole un'arma nucleare». Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il Papa a Trump: «Non mi fa paura, no a dibattiti con lui». Il presidente Usa: è un debole, eletto grazie a me Leggi anche: Il Papa a Trump: «Non mi fa paura, non faccio dibattiti con lui». Il presidente Usa: è un debole, eletto grazie a me Leggi anche: Il Papa risponde a Trump: «Non ho paura di lui». Il presidente Usa: è pessimo, eletto grazie a me