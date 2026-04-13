Il padre del bambino precipitato e morto a Bologna | Muhammad voleva solo giocare era buono come un fiore

Il padre del bambino di un anno e mezzo deceduto a Bologna dopo essere caduto da una finestra ha descritto il figlio come un bambino solare e giocherellone. Il piccolo, di origine pakistana, è precipitato dal secondo piano di un edificio in via Ada Negri, al Pilastro. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente, senza ancora formulare ipotesi definitive. La famiglia si trova in uno stato di grande dolore.

Bologna, 13 aprile 2026 – “Era solare, bello. Giocava sempre”. È devastato Hussein Dildar, papà di Muhammad Salar Hussain, un anno e mezzo di origine pakistana, precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro. Fuori dalla casa della famiglia del piccolo regna il silenzio. Alcuni, curiosi, chiedono quale sia il civico dov’è accaduto il fatto, per porgere le condoglianze a Dildar. BOLOGNA bambino precipitato da finestra via ada negri Foto Fotoschicchi Alessandro Ruggeri “Aveva imparato a camminare da due settimane e correva sempre”. “Aveva imparato a camminare da due settimane, correva sempre”. Piange ancora Hussein.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il padre del bambino precipitato e morto a Bologna: “Muhammad voleva solo giocare, era buono come un fiore” Bambino morto precipitato a Bologna, il racconto della dinamica: videoUn vicino di casa chiarisce alcuni punti di quel che è successo in cima al grattacielo di via Piave. Bologna, morto il bimbo di un anno e mezzo precipitato dal secondo piano: era in camera con la sorellinaNon ce l'ha fatta il piccolo di un anno e mezzo, precipitato lo scorso giovedì dal secondo piano di un palazzo in zona Pilastro, a Bologna.