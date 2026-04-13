Il nuovo Napoli si concentrerà su ingaggi più bassi e un minor volume di investimenti, secondo quanto annunciato dalla società. La squadra ha già concluso la stagione precedente e ora si prepara per i prossimi impegni, adottando strategie di gestione più contenute. Questa scelta si riflette nelle politiche economiche adottate per il mercato e la composizione del roster. La squadra, ormai fuori dalla stagione in corso, si focalizza sulle linee guida future stabilite dai vertici societari.

È già di tempo di futuro, il campionato è bello che archiviato. Lo scudetto ormi è andato. Resta la Champions ma il Napoli ha otto punti di vantaggio sul Como a sei giornate dal termine. Le parole di Conte nel post-Parma si spiegano con la necessità di mantenere alta la tensione nello spogliatoio ed evitare un crollo come quello del Milan. Ne scrive Monica Scozzafava sul Corriere della sera che si sofferma anche sul futuro del club, con Conte o senza: Cosa fa un allenatore che deve tenere alte le motivazioni per altre sei partite e che in questo momento non sa ancora quale sarà il suo futuro? Insiste e rilancia, Conte: «Il nostro sogno era legato esclusivamente a chi ci sta davanti e vedendo i numeri dell’inter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il nuovo Napoli prevede ingaggi ridotti e meno investimenti

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