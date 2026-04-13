Il Napoli affronta una partita difficile contro il Parma, in cui si nota l’assenza di David Neres. L’esterno brasiliano, che non ha preso parte alla sfida, si distingue per la sua imprevedibilità offensiva, un elemento che manca alla squadra senza di lui. La gara ha messo in luce le difficoltà del Napoli nel creare azioni offensive efficaci, evidenziando la mancanza di un giocatore come Neres.

David Neres manca al Napoli e la partita contro il Parma lo ha dimostrato: l’esterno brasiliano possiede quella imprevedibilità offensiva che gli azzurri non riescono a generare senza di lui. Ma che fine ha fatto? Neres: l’assenza che pesa sulla rimonta. Allo Stadio Ennio Tardini, il Napoli ha inseguito per quasi tutta la gara dopo il gol di Gabriel Strefezza. Gli azzurri hanno faticato a sfondare il fortino difensivo del Parma, ordinato e compatto, senza quella qualità dribbling capace di creare superiorità numerica. Alisson Santos è entrato nella ripresa e ha portato freschezza sulla fascia, colpendo anche un palo, ma non ha trovato la giocata decisiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli soffre contro il Parma e il dubbio cresce: che fine ha fatto l’azzurro?

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