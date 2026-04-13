Il Napoli non sfonda | Anguissa ingolfato e McTominay in periferia

Nel match tra Parma e Napoli, terminato 1-1, la squadra partenopea non è riuscita a trovare la via del gol. Anguissa è apparso appesantito e poco incisivo, mentre McTominay è rimasto in ombra durante tutta la partita. La gara ha messo in evidenza le difficoltà del Napoli nel superare la difesa avversaria, contribuendo a interrompere le speranze di conquista dello scudetto per la formazione allenata da Conte.

La Gazzetta dello Sport, con Alex Frosio, scrive di Parma-Napoli 1-1 e del sogno scudetto svanito per la squadra di Conte. Scrive Frosio: Non bastano McTominay e una squadra molto vicina ai disegni estivi, con tutti i Fab Four in campo, ma pure con una difesa tutta di mancini da cui parte la giornataccia del Tardini. Il Napoli non sfonda, perché Anguissa è ingolfato, McTominay sta sulla periferia di sinistra, e i guardiani del Parma sono spietati nell’uno contro uno. Serve chi salta l’uomo e Conte ce l’ha: dentro Alisson. Con il brasiliano, McTominay si sposta in mediana sul centrodestra con licenza di invadere alternandosi conDe Bruyne che arretra in regia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli non sfonda: Anguissa ingolfato e McTominay in periferia Leggi anche: Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro