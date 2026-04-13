Il Napoli e la svolta al contrario nella lotta scudetto

Il Napoli e la lotta scudetto sono al centro di un momento cruciale. Il 13 aprile 2026, la squadra affronta una fase diversa rispetto alle precedenti stagioni, con risultati e prestazioni che tengono alta l’attenzione. Antonio Conte, allenatore della squadra, si trova a gestire una situazione complessa, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni partita. La corsa al titolo si fa sempre più serrata, tra vittorie e sconfitte che influenzano la classifica.

Napoli, 13 aprile 2026 - Chissà cosa sarà frullato nella testa di Antonio Conte quando il parziale di Como-Inter recitava 2-0: una giornata comunque tutto sommato positiva per aver eroso un punto alla capolista oppure un rimpianto grosso come una casa per aver forse mancato la chance decisiva per riaprire davvero il discorso scudetto? Poi, quasi a voler spegnere il cervello del tecnico salentino e di un'intera piazza, Marcus Thuram ne ha segnati due nel giro di meno di 5' di gioco effettivo prima che Denzel Dumfries mettesse addirittura la freccia firmando a sua volta una doppietta. Alla fine, al Sinigaglia finisce 4-3 per i nerazzurri, che assestano un colpo molto pesanti alle altrui velleità di rimonta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Napoli e la svolta (al contrario) nella lotta scudetto Di Napoli sicuro: “Milan nella lotta Scudetto? Allegri sta andando oltre il valore della squadra”Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è... Napoli stoppato dal Parma: cosa può succedere ora nella lotta ScudettoPoteva essere una grande occasione per mettere pressione all’Inter, ma invece il Napoli si fa fermare dal Parma. Il Napoli cerca il vantaggio al 95' con Elmas e poi Hojlund