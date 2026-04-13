Dopo alcuni giorni di sole e temperature più miti, le condizioni meteorologiche in Italia cambiano nuovamente. Sono previste precipitazioni diffuse e un calo delle temperature in diverse regioni, causate da un afflusso di aria umida proveniente da ovest. La situazione interessa principalmente le zone settentrionali e centrali, mentre il sud potrebbe essere coinvolto in modo più lieve. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso dei prossimi giorni.

Dopo il breve assaggio d’estate, sull’Italia arriva l’ennesima svolta meteo che riporta maltempo diffuso. Come spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, il promontorio anticiclonico subtropicale, che ha regalato giornate soleggiate con temperature fino a dieci gradi sopra la media stagionale, ha lasciato il posto a un profondo vortice mediterraneo, che sta richiamando masse d’aria instabili e cariche di umidità. Secondo i modelli meteorologici, le correnti di Scirocco in quota stanno inoltre trasportando enormi quantità di pulviscolo sahariano, rendendo l’atmosfera opaca. Le previsioni meteo. Per effetto di questo nuovo cambiamento, tra oggi e domani sono attesi rovesci improvvisi su gran parte del Paese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo torna instabile e riporta il maltempo sull’Italia

Meteo: settimana instabile, torna il maltempo a Padova e in tutta la regioneIl maltempo entrerà nel vivo martedì e mercoledì con precipitazioni diffuse e cieli plumbei che lasceranno poco spazio al sole.

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Previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio. Insiste il maltempo, soprattutto al Sud