Il matrimonio è associato a probabilità minori di sviluppare il cancro | lo studio dell'Università di Miami

Uno studio condotto presso la Miller School of Medicine dell'Università di Miami indica che le persone sposate hanno una probabilità inferiore di sviluppare il cancro rispetto a chi è single o divorziato. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi partecipanti e hanno riscontrato questa correlazione senza tuttavia approfondire le cause o le motivazioni sottostanti. I risultati sono stati pubblicati di recente e sono stati discussi in ambito scientifico.

Uno studio della Miller School of Medicine dell'Università di Miami suggerisce che chi è sposato potrebbe avere una probabilità nettamente inferiore di sviluppare il cancro, soprattutto se si considerano i tumori associati ad abitudine sbagliate, come fumo e alcol, a infezioni non trattate o a fattori riproduttivi.🔗 Leggi su Fanpage.it Il cancro al seno sviluppa le metastasi secondo un piano preciso: lo studio dell’Università di PadovaUno studio italiano, realizzato dai ricercatori dell'Università di Padova, dello IOV e dell'Istituto AIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), ha scoperto... L’uso moderato di cannabis è associato a memoria e volumi cerebrali migliori, secondo uno studioUn team di ricerca americano ha determinato che l'uso moderato di cannabis è associato a funzioni cognitive migliori e volumi superiori di specifiche...