Nell’ultima giornata del Masters di Augusta si è deciso il vincitore della 90esima edizione del torneo, che si svolge ogni anno ad aprile sui campi dell’Augusta National in Georgia. Dopo quattro giorni di competizione, il titolo è andato nuovamente a Rory McIlroy, che ha conquistato il suo quarto successo nel major. La gara ha visto diverse fasi di gioco e momenti di tensione, con il campione che ha mantenuto la lucidità fino alla conclusione.

È successo di tutto, o quasi, nell’ultima giornata del Masters di Augusta. Alla fine, a trionfare nella 90esima edizione dell’iconico major che si disputa ogni anno ad aprile sui fairway dell’Augusta National, in Georgia, è stato Rory McIlroy. Il nordirlandese diventa, così, il 4º golfista nella storia a vincere per 2 volte di fila il torneo, dopo Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. Una giornata tesa, a tratti nervosa, quella vista oggi nell’assolato campo nel sud est degli Stati Uniti. La testa della classifica, infatti, è stata protagonista di un vario e repentino stravolgimento di leadership, prima con Cameron Young e Rory Mcilroy...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy. E’ il quarto a realizzare il back-to-back ad Augusta

Leggi anche: Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy. 4º golfista a vincere back-to-back ad Augusta

Golf, Rory McIlroy vince il Masters di AugustaSuperando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e...