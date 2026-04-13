Il martirio la via Crucis l’autoassoluzione | la sindone di Gravina

Nel documento distribuito alla stampa, il sindaco di Gravina ha inserito un passaggio che è passato quasi inosservato, nascosto tra le pagine. Il testo fa riferimento a temi come il martirio, la via Crucis e l’autoassoluzione, collegandoli alla Sindone. La diffusione avviene in un momento in cui l’attenzione pubblica e politica era concentrata su altri argomenti, lasciando in secondo piano questa parte del documento.

È passato in cavalleria, perché c’era tanto altro su cui raccapezzarsi. Ma nascosto in un anfratto del pdf che Gravina ha distribuito alla stampa perché alla Camera non gli davano più udienza, c’era un passaggio molto gustoso. Questo: “ Al di là di qualche provvedimento legislativo che ha sburocratizzato le procedure, non vi sono stati stanziamenti economici, neanche in previsione di UEFA Euro 2032. Al contrario, eventi con ricadute socio-economiche e visibilità mediatica inferiori, come le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’America’s Cup di Napoli o i Giochi del Mediterraneo a Taranto, hanno avuto finanziamenti anche plurimiliardari”. Gravina...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il martirio, la via Crucis, l’autoassoluzione: la sindone di Gravina Il martirio di Wesley: la Roma ostaggio del nullaIl referto medico uscito dal Campus Bio-Medico ha confermato il sospetto che già serpeggiava con sinistro presagio a Trigoria: la Roma perde Wesley... ?Don Diana, la Diocesi di Aversa avvia iter canonico per il riconoscimento del martirioLa Diocesi di Aversa inizia l’iter per il riconoscimento del martirio di don Peppe Diana.