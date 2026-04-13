Il M5S di Roma studia per allearsi con il PD Raggi rovina la festa | Gualtieri ha stretto un patto con gli speculatori

Il Movimento 5 Stelle di Roma sta valutando un possibile accordo con il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel frattempo, il sindaco uscente ha accusato il candidato sindaco del PD di aver stretto un patto con gruppi di speculatori. Durante un evento pubblico, sono stati coinvolti centinaia di partecipanti e diversi gruppi di lavoro, mentre un questionario sulle esigenze dei territori sta già circolando e servirà come base per il programma elettorale del 2027.

Centinaia di partecipanti, diversi gruppi di lavoro, un questionario sulle esigenze percepite dai territori che ha già iniziato a circolare e farà da base per il programma elettorale del 2027. Il Movimento Cinque Stelle di Roma sabato 11 aprile ha lanciato la sua corsa alle amministrative del.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: Raggi-Canale (M5s-CR), anche Corte dei Conti punta dito contro inceneritore di GualtieriVirginia Raggi, consigliera capitolina M5s ed ex sindaca di Roma, insieme a Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi nel Municipio... Calenda apre a Forza Italia, ma a Roma il patto con Gualtieri reggeIl leader di Azione "flirta" con Tajani, ma il segretario romano D'Amato fa chiarezza: "Lavoriamo al sostegno del sindaco uscente, ancor più se ci...