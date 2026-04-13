Il Lenz fa il suo dovere
Nel match tra Lentiggione e Ttocuoio, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con un gol decisivo. La formazione di Lentiggione ha schierato in campo giocatori come Gasperini, Masini, Mele e Cudini, e ha effettuato alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore della squadra locale.
LENTIGIONE 1 TTOCUOIO 0 LENTIGIONE: Gasperini, Masini, Mele, Cudini, Miglietta (42’ st Bita), Panigada, Nappo, Battistello, Nanni (12’ st Mordini), Cellai (33’ st Cavacchioli), Alessandrini. A disposizione: Cheli, Sueri, Nava, Agbekornu, Penta, Baiocchi. All. Pedrelli. TUTTOCUOIO: Ricco, Bonafede, Chiti, Coppola, Crasta, Del Peschio, Di Natale, Fernandes, Renda, Rossi (31’ st Severi), Sichi (38’ st Ostili). A disposizione: Marchetti, Bombino, Cornacchione, Fino, Grandinetti, Sabatino, Stankevicius. All. Corsano. Arbitro: Patti di Palermo (Di Forina di Roma 1 e Rosati di Roma 2). Rete: pt 27’ Alessandrini. Note: ammoniti Renda, Di Natale; espulso Panigada al 33’ pt per fallo di reazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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È un ritorno al primato. Il Lenz fa il colpaccio . Due gol al SangiulianoSANGIULIANO CITY 0 LENTIGIONE 2 SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Saggionetto (46’ st Morra), Tremolada, Sadaj (20’ st Sartori), Bernardi, Redondi,...