Il Lenz fa il suo dovere

Nel match tra Lentiggione e Ttocuoio, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con un gol decisivo. La formazione di Lentiggione ha schierato in campo giocatori come Gasperini, Masini, Mele e Cudini, e ha effettuato alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore della squadra locale.