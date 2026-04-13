Il governo alza il calice al Vinitaly ma il problema sono i balzelli Ue

Si è aperta a Verona la principale manifestazione dedicata al settore vinicolo, con rappresentanti istituzionali presenti all'evento. Durante l'inaugurazione, il ministro ha annunciato l’obiettivo di raggiungere 700 miliardi di euro di export. Un rappresentante del settore ha invece sottolineato che circa 10 miliardi di euro derivano dalle esportazioni di vino. Tuttavia, il problema principale rimangono i dazi e le tariffe imposte dall’Unione Europea.

Viene in mente una hit di Vasco Rossi: voglio cercare un senso a questo Vinitaly anche se questo Vinitaly un senso non ce l’ha. Nulla di nuovo nonostante la presenza di ben cinque ministri e domani, martedì, è attesa anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inaugurazione ieri con il titolare degli Esteri Antonio Tajani che parla di Hormuz (dallo stretto com’è noto passano cisterne di vino!), del quadro globale instabile e della Farnesina ministero economico che punta a 700 miliardi di export per l’Italia. Poco più dell’1% sarebbe il vino. Tajani parla benissimo degli accordi Mercosur e con l’Australia a cui concediamo di spacciare finto Prosecco in giro per il mondo, così come abbiamo consentito all’Argentina d’importare dagli Usa il Parmesan e di rivendercelo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il governo alza il calice al Vinitaly ma il problema sono i balzelli Ue Mastella e Barone insieme al Vinitaly, scoppia la pace davanti ad un calice di spumante?Tempo di lettura: 2 minutiVerrebbe da dire che il vino, più della politica, riesce dove tutto il resto fallisce. Rimini si racconta nel calice: quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo pianoAnche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una...