Il gatto Odino amputato alle zampe il veterinario | Legato con una corda i tessuti erano in necrosi

Un gatto di nome Odino è stato sottoposto a un intervento di amputazione alle zampe. Il veterinario che lo ha visitato ha spiegato che l’animale era stato legato con una corda e i tessuti risultavano in necrosi. Il proprietario ha riferito che il gatto era stato trovato in condizioni precarie e ha portato alla decisione di intervenire chirurgicamente. Lorenzo Mancini, del centro veterinario, ha escluso che si trattasse di un incidente o di un animale selvatico.