Il gas prosegue la corsa ad Amsterdam con il blocco navale Usa

Il prezzo del gas naturale continua a salire sulla piazza di Amsterdam, giorno in cui gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco dei porti iraniani. La decisione statunitense ha provocato reazioni sui mercati energetici, con un aumento delle quotazioni sul mercato Ttf. La chiusura dei porti iraniani, infatti, sembra aver influenzato le negoziazioni e le aspettative di approvvigionamento di gas naturale in Europa.

Prosegue la corsa del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam nel giorno del blocco dei porti iraniani annunciato dagli Usa. I contratti future sul mese di maggio segnano un rialzo dell'8,85% a 47,5 euro al MWh. Secondo le autorità dell'Iran il blocco che dovrebbe scattare dalle 16 di oggi è un "atto di pirateria", mentre gli osservatori temono un prolungarsi della crisi con un'ulteriore risalita dei prezzi dei combustibili. Attraverso lo stretto di Hormuz transita circa 15 del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it Il gas decolla ad Amsterdam, +10,45% in avvio di sedutaVero e proprio decollo in avvio di seduta per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.