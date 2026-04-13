Il gas decolla ad Amsterdam +10,45% in avvio di seduta

Nella prima parte della giornata il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha registrato un aumento del 10,45%, raggiungendo i 48,2 euro al MWh. Questo incremento si è verificato dopo il fallimento dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti. I contratti future sul mese di maggio hanno subito questa variazione, segnando un deciso rialzo rispetto alla chiusura precedente.