Il settore delle calzature sta guardando con attenzione alle pratiche di upcycling, un processo che trasforma materiali di scarto in nuovi prodotti. Due aziende si sono impegnate in questa direzione: OLIANS PLAST e Re.Nova.Plast. Entrambe si concentrano sulla valorizzazione delle risorse, cercando di ridurre gli sprechi attraverso l’utilizzo di materiali riciclati. Questa tendenza si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità nel settore moda e calzature.

OLIANS PLAST e Re.Nova.Plast sono accumunate dall’esigenza di considerare ogni risorsa come qualcosa di prezioso, per questo motivo l’obiettivo che perseguono attraverso lo sviluppo e la pianificazione dei propri progetti è quello di "fare di meglio con meno", quindi creare opportunità e risorse da ciò che prima era considerato rifiuto. In questo modo, i materiali sono continuamente valorizzati e reintegrati nel ciclo produttivo in un’ottica di economia circolare. La promozione dell’impiego consapevole delle materie prime, tramite l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, non si ferma solamente al mondo del Fashion System (Footwear e Accessories) ma si spinge anche oltre al settore di attività di Olians Plast.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il futuro delle calzature è nell’upcycling

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