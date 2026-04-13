Il Foligno in dieci per un tempo Il Prato fa due gol e può festeggiare

Il Foligno ha giocato in dieci uomini per tutta la prima parte della partita, ma il Prato è riuscito a segnare due gol. La sfida si è conclusa con la vittoria del Prato, che ha ottenuto i tre punti. La formazione del Foligno era schierata con il modulo 4-3-3, con diversi cambi avvenuti nel corso del secondo tempo. La partita si è disputata in un clima di tensione e intensità.

FOLIGNO 0 PRATO 2 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Cichy, Sbraga, Grea (32’ st Pellegrini), Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Ferrara; Khribech (26’ st Pupo Posada), Tomassini (26’ st Manfredi), Sylla. A disp.: Mazzoni, Qendro, Cottini, Marchetti, Della Spoletina, Bosi. All.: Manni. PRATO 3-5-2: Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Limberti (35’ st Corsa), Andreoli (40’ st Atzeni), Fiorini, Lattarulo (26’ st Gresein), D’Orsi (49’ st Boccardi); Verde (30’ st Mencagli), Rossetti. A disp.: Stomeo, Corsa, Zanon, Mancioppi, Trombino. All.: Dal Canto (squalificato, in panchina Lamma). Arbitro: Tedesco di Battipaglia. Reti: 29’ pt Verde, 43’ st Mencagli (P) Note: spettatori 2000 circa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Foligno in dieci per un tempo. Il Prato fa due gol e può festeggiare Referendum, Landini in piazza per festeggiare: "Quando si fa gol..."Il segretario della Cgil Maurizio Landini come le toghe rosse in festa per l'esito del referendum sulla giustizia: dopo la conferenza stampa sulla... Prato verso i play-off: 400 tifosi pronti a conquistare il FolignoIl Prato si prepara a una trasferta cruciale per il proprio destino stagionale, con l’obiettivo di blindare un posto nei play-off affrontando il...