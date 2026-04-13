Tre persone sono morte in un incidente avvenuto a Marzaglia. Tra le vittime ci sono due uomini che si conoscevano da molti anni e avevano un rapporto di amicizia stretto. Il figlio di uno dei defunti ha commentato con dolore la perdita, sottolineando il legame affettivo tra le vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, senza ancora fornire dettagli specifici.

Le tre vittime del tragico schianto di Marzaglia si conoscevano da molto tempo, in particolare Issah Alhassan e Shirazu Baba erano legati da un profondo sentimento di amicizia. "Shirazu era il migliore amico di mio padre", racconta Razak, uno dei sei figli di Issah. Entrambi arrivati dal Ghana da oltre 30 anni, erano ben integrati in Emilia, in possesso della cittadinanza italiana. Entrambi sposati con una famiglia numerosa; 5 figli Shirazu, 6 Issah. Issah abitava in un appartamento in via Repubblica di Montefiorino, ieri meta di pellegrinaggio di tanti amici e conoscenti che hanno voluto stringersi intorno alla famiglia distrutta. Da quanto ha raccontato Razak i due amici stavano rientrando dalla Campania.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il figlio di Issah: "Che dolore: tra di loro c’era grande amicizia"

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