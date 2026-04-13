Il dovere della risposta

In una richiesta di chiarimenti, si chiede con insistenza di ricevere risposte precise riguardo a un evento avvenuto, confrontandosi con il desiderio di capire cosa sia successo e perché. La richiesta si rivolge a un ente o a una persona responsabile, evidenziando l’attaccamento ai dettagli e alla verità. L’interlocutore, che lavora con attenzione e rigore, viene chiamato a fornire spiegazioni chiare e tempestive.

Ci sono parole che hanno un peso specifico maggiore di altre: “Vorremmo che ci dessero risposte. Cos’è successo? Come mai? Alessandro era scrupoloso, come gli altri suoi colleghi. Lì qualcosa è andato storto. Ma a distanza di due anni ancora non sappiamo niente. Tutto tace come se le vite umane non contassero nulla. Solo numeri e basta. Questo mi logora dentro”. Sono le parole di Daniele D’Andrea, il papà di Alessandro, morto a 36 anni, una delle sette vittime della strage di Suviana, avvenuta il 9 aprile 2024 a causa dell’esplosione alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi. Sono passati due anni da quel terribile giorno e le famiglie ancora non sanno cos’è accaduto nella centrale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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