Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nelle vicinanze di una piazza di Induno Olona, alcune persone hanno udito un vociare poco prima di un episodio violento. Le autorità hanno fermato un uomo e suo padre nell’ambito di un’indagine legata a un omicidio avvenuto in quella zona. Il movente sembra essere legato a un debito non saldato, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti.

INDUNO OLONA (Varese) "Era mezzanotte, mezz’ora prima che accadesse tutto. Ho sentito un vociare dalla piazza. Quando sono uscito per innaffiare i fiori sul balcone, ho notato il ragazzo accanto alla sua auto parcheggiata davanti al cancello della casa parrocchiale. Stava discutendo a voce alta con uno più grande. Non sembrava una lite accesa. Ma poi è arrivata una moto, la discussione si è allargata. Sono rientrato in casa, all’improvviso ho sentito il rumore di una sgommata e poi un botto fortissimo". Uno dei primi a dare l’allarme l’altra notte è stato il vicario don Matteo Rivolta, cappellano del carcere varesino dei Miogni che vive nella casa parrocchiale di via Porro, davanti al luogo dell’omicidio di Enzo Ambrosino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delitto di Induno Olona. Nei guai padre e figlio. Il movente: un debito

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