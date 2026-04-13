Domani ad Amsterdam si svolge l’assemblea di Stellantis, dove il CEO Antonio Filosa potrebbe anticipare alcune delle principali direttrici del nuovo piano industriale, previsto per il 21 maggio. Durante l’incontro, si discuteranno anche eventuali novità e lanci di prodotti che potrebbero essere comunicati in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. La riunione si svolge in un momento di attesa per le strategie future dell’azienda.

All'assemblea di Stellantis, domani ad Amsterdam, il ceo Antonio Filosa (in foto) potrebbe anticipare alcune delle linee del piano industriale che presenterà il prossimo 21 maggio. Qualcosa è già emerso, come il ritorno alla centralità del cliente, il rinvio al 2050 della neutralità carbonica, l'asse in Europa con il partner cinese Leapmotor sulle alimentazioni elettrificate. Un nuovo corso destinato a ribaltare la strategia del predecessore Carlos Tavares che ha lasciato in eredità un sistema produttivo italiano in assoluta precarietà. Da Filosa, dunque, sono attese azioni precise e concrete sull'Italia. I primi segnali ci sono, come l'inversione di tendenza della produzione nel primo trimestre del 2026: +9,5% tra auto e furgoni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il decalogo Fim a Stellantis: novità e lanci anticipati

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