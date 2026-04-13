Il contributo della Ue sulla crisi globale | tagliare i fondi a chi non censura i russi

Negli ultimi giorni, si sono intensificate le discussioni sulla possibile riduzione dei finanziamenti europei a chi non censura i media russi. Nel frattempo, il prezzo del carburante ha raggiunto i 3 euro al litro, contribuendo all’aumento generale dei costi e al disagio economico. Sul fronte culturale, Bruxelles sta considerando iniziative legate alla Biennale, mentre nel mondo dello spettacolo si segnalano variazioni e tensioni legate agli eventi teatrali.

Nel teatro dell’assurdo anzi delle assurdità, capita che la coppia Usa e Israele decida di attaccare l’Iran e che a seguito di questo attacco il mondo vada sottosopra, con rincari dei costi sugli aspetti nevralgici dell’economia che fanno tremare i polsi. Soprattutto per l’energia.Il tentativo di dialogo è fallito con velocità pari ai missili sparati da ogni dove e su ogni luogo. E tutti sono (ir)responsabili. Domani potremmo svegliarci in un mondo nuovo, ancora più duro da affrontare. Un mondo peggiore. E non solo perché alla pompa di benzina o del diesel ci sveneremo come fossimo dal gioielliere. Ma anche questo conta nelle latitudini dove non si sente il fischio delle bombe.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il contributo della Ue sulla crisi globale: tagliare i fondi a chi non censura i russi Biennale, l’Ue: stop ai fondi se ci saranno i russi. Salvini: volgare ricattoRoma, 11 aprile 2026 – La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia per aver permesso... Biennale di Venezia, l’Ue mette alle strette Buttafuoco: «Via i fondi se ci saranno i russi»La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia.