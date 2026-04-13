Il Consiglio comunale ricorda Zurla | Si è messo al servizio degli altri

Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Renato Zurla, morto improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 79 anni. La seduta si è aperta con un ricordo del suo ruolo e del suo impegno, sottolineando come si sia sempre messo al servizio degli altri durante la sua vita. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questa perdita.

Minuto di silenzio in Consiglio comunale per ricordare Renato Zurla, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi a 79 anni. «Abbiamo perso una figura di riferimento importante – lo ha ricordato Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale in apertura -, che ha messo la sua competenza al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Testimone del nostro tempo, al servizio degli altri e al servizio di tutti", è morto don Pippo CuratolaIl ricordo del sacerdote nelle parole di Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia e segretario del sindacato dei giornalisti Figec Un testimone... Perugia, il consiglio comunale ricorda le vittime innmocenti delle mafieIn occasione della Giornata della memoria e dell'impegno si è svolta in aula una celebrazione alla presenza dell'associazione Libera In occasione...