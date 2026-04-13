Il confronto di Trigoria | i temi del colloquio tra Ranieri e Gasperini

Oggi a Trigoria si svolge un incontro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. L’obiettivo è discutere delle questioni emerse nelle ultime settimane e decidere come proseguire la stagione. Il confronto si inserisce in un momento di dichiarazioni pubbliche contrastanti tra i due. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata prima dell’incontro. La discussione riguarda aspetti tecnici e organizzativi legati alla squadra.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Oggi a Trigoria si terrà l’incontro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Questo colloquio giunge dopo un periodo di dichiarazioni pubbliche contrastanti e ha lo scopo di affrontare problematiche emerse nelle ultime settimane per definire la prosecuzione della stagione. Il tema principale della discussione riguarda la recente sessione di trasferimenti: Ranieri chiederà ufficialmente a Gasperini di interrompere le polemiche riguardanti acquisti non effettuati e le trattative fallite, con l’obiettivo di tutelare l’immagine della società.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il confronto di Trigoria: i temi del colloquio tra Ranieri e Gasperini Gasperini Ranieri, margini per ricucire il loro rapporto alla Roma? Oggi il confronto a Trigoria, ecco di cosa parlerannoLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:... Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di MalenGuerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una...