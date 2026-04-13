Il 26 aprile si avvicina e rappresenta il compleanno di Liliana Resinovich, una data che il fratello desidera ricordare come un possibile momento di ritorno a Trieste. La famiglia si prepara a celebrarla, mentre nel corso delle indagini vengono ancora approfonditi i dettagli legati alla sua scomparsa. La data si inserisce in un contesto di attesa e di speranza per una svolta.

Trieste, 13 aprile 2026 – Tra qualche giorno, il 26 aprile, sarà il compleanno di sua sorella, Liliana Resinovich. “Per quella data spero che possa essere tornata a casa, al cimitero Sant’Anna di Trieste. Oggi i suoi resti sono ancora nel frigorifero di una medicina legale a Milano”. Sergio Resinovich, fratello di Lilly, esprime un desiderio più che legittimo e umanamente comprensibile, dopo anni di indagini. Oggi sono ancora insepolti i resti della 63enne, scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio, il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio. La riesumazione e la seconda autopsia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il compleanno di Liliana Resinovich e il desiderio del fratello Sergio: “Mi piacerebbe che fosse il giorno del ritorno a Trieste”

Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste: le parole commosse del fratello SergioÈ una di quelle storie che restano lì, sospese, e continuano a far parlare: il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre...

“Il corpo di Liliana…”. Resinovich, l’annuncio choc del fratello SergioLe parole di Sergio Resinovich riaprono una ferita che per la famiglia non si è mai rimarginata.

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