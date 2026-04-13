Il Comitato Porto-Città sul banchinamento del Molo Clementino | Cari lavoratori portuali siete anzitutto cittadini Unitevi alle nostre lotte

Il Comitato Porto-Città ha commentato la questione del banchinamento del Molo Clementino, rivolgendo un appello ai lavoratori portuali. La nota invita i portuali a considerarsi anche cittadini e a partecipare alle attività di protesta. Il Comitato ha affermato di aver appreso dai media che alcuni operatori sono favorevoli all’intervento, ma desidera conoscere meglio le loro opinioni e le loro posizioni specifiche sulla questione.