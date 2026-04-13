Il Comitato Porto-Città sul banchinamento del Molo Clementino | Cari lavoratori portuali siete anzitutto cittadini Unitevi alle nostre lotte
Il Comitato Porto-Città ha commentato la questione del banchinamento del Molo Clementino, rivolgendo un appello ai lavoratori portuali. La nota invita i portuali a considerarsi anche cittadini e a partecipare alle attività di protesta. Il Comitato ha affermato di aver appreso dai media che alcuni operatori sono favorevoli all’intervento, ma desidera conoscere meglio le loro opinioni e le loro posizioni specifiche sulla questione.
ANCONA – Il Comitato Porto – Città risponde così agli operatori portuali, favorevoli al banchinamento del Molo Clementino per favorire l’attracco delle grandi navi da crociera: «Apprendiamo dagli organi di informazione che i lavoratori del porto, ma vorremmo sapere anche quali e a quali.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Banchinamento del Molo Clementino, per il M5s «il porto deve essere una risorsa. Non un problema imposto dall’alto»ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona torna a esprimersi a riguardo del banchinamento del Molo Clementino.
Fratelli d'Italia torna sul banchinamento del Molo Clementino: «Non siamo contrari all'opera, deciderà il ministero»ANCONA – Alla luce dell’incontro tenuto questa mattina, sabato 11 aprile 2026, nella sede del partito per volontà del coordinatore provinciale Carlo...