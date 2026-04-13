Il cheerleader palermitano Salvo Amico vince a Daytona Beach il campionato nazionale Nca di tutti gli Stati americani

Il cheerleader palermitano Salvo Amico ha conquistato il titolo al campionato nazionale NcaNda, che si è svolto a Daytona Beach, in Florida, dall’9 all’11 aprile. A distanza di un anno, ha ripetuto il successo ottenuto in passato, portando a casa il primo posto in questa competizione che coinvolge atleti di tutto il paese. La vittoria si è verificata nuovamente dopo la partecipazione alla stessa manifestazione nel 2022.

A distanza di un anno, la storia si ripete. Il palermitano Salvo Amico vince il campionato nazionale NcaNda di tutti gli Stati americani, che si è svolto a a Daytona Beach (Florida) dal 9 all'11 aprile. Si tratta del massimo livello del Cheerleading Universitario Americano. Per Amico, atleta e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Kuwait, jet americani si schiantatno. Salvo l'equipaggio. Trump: "Gli attacchi proseguono"Jet americani si sono schiantati in Kuwait durante gli attacchi degli Stati Unti e Israele all'Iran. Gli Stati Uniti hanno tratto in salvo il secondo membro dell’equipaggio di un caccia F-15E abbattuto in IranLe forze militari statunitensi hanno tratto in salvo il secondo membro dell’equipaggio di un caccia F-15E abbattuto giorni fa, ponendo fine a due...