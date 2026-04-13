Il Catania è in crisi sconfitta a Crotone | 2-0 allo Scida

Il Catania ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Crotone allo stadio Scida. La partita si è conclusa con il team ospite che non è riuscito a segnare, mentre i padroni di casa hanno trovato la rete in due occasioni. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi per il Catania, che si trova a dover affrontare momenti difficili in campionato.

Il Catania cade con un netto 2-0 contro il Crotone, al termine di una prestazione che lascia più di un campanello d’allarme. Gli etnei appaiono spenti, privi di mordente e soprattutto senza una chiara identità di gioco, smarrita tra reparti troppo distanti e scelte poco incisive. A segno per i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudiSalernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi... Verso Crotone-Catania, Viali: "Dalla sconfitta ho imparato"Dopo le prime uscite sulla panchina del Catania, il tecnico William Viali traccia in conferenza stampa, allo Stadio Angelo Massimino, un bilancio... Catania - Crotone 2-0; Festa sotto la Curva Sud Argomenti più discussi: Il Catania è in crisi. Viali spiega le sue strategie. Ma la squadra lo segue?; VIDEO | Aeroporto di Catania, guerra Iran e carburanti. SAC: Seguiamo l'evoluzione degli scenari, ecco la situazione; Lavoro, istruzione, abbandono scolastico: il divario sociale tra i quartieri di Catania; Economia e Spezieria in Sicilia: Crisi e Commerci nel Seicento. LIVE | Iniziata la ripresa: il Catania deve cambiare letteralmente atteggiamento per ribaltare la partita Segui la diretta del match su QdS.it https://qds.it/live-crotone-catania-serie-c-diretta-partita/ - facebook.com facebook Crotone Catania Inizia il match #CataniaFC x.com