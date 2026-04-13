Il caso Salis

Il caso Salis ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con numerosi commenti e discussioni sui social e sui media. Silvia Salis, sindaca di Genova, si trova al centro di questa attenzione, mentre il dibattito si concentra sulle sue azioni e decisioni recenti. La vicenda si inserisce in un quadro di confronto tra diverse figure politiche, creando un clima di attesa e analisi pubblica.

Il dibattito pubblico macina aspiranti leader (e anche leader non aspiranti) uno dopo l’altro. Ora è il turno di Silvia Salis, sindaca di Genova. Ancora non abbiamo capito se sappia amministrare la sua città, che governa dal 29 maggio 2025, ma intanto c’è chi la designa come “l’anti-Meloni”. Vedi Bloomberg, che le ha appena dedicato un ritratto-intervista: “Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”, ha detto l’ex martellista, le cui capacità comunicative vengono spesso elogiate (parla bene, sa stare in tv, eccetera, eccetera; sì, ma la politica?).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso Salis Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Il caso Salis Polizia in hotelUn controllo preventivo ordinato dal governo o un atto dovuto in seguito a una segnalazione arrivata dalla Germania? Il giallo su quanto successo... Caso Ilaria Salis Bonnin