Il caro carburante mette in ginocchio il trasporto su gomma Il grido d’allarme del settore | Situazione insostenibile valutiamo lo stop

Il settore del trasporto su gomma in Italia attraversa una fase critica a causa dei costi crescenti del carburante, che hanno portato a un crescente malcontento tra gli operatori. Nelle ultime settimane, le associazioni di categoria si sono incontrate più volte per analizzare le conseguenze di questa situazione, che si è aggravata con l’aumento dei prezzi legato alle tensioni in Medio Oriente. La possibilità di uno stop totale è stata presa in considerazione come eventuale risposta.

Il trasporto su gomma in Italia rischia di fermarsi. Lo scorso fine settimana, le associazioni di categoria si sono riunite per discutere della situazione, resa particolarmente delicata dal caro carburante innescato dalla guerra in Medio Oriente. Dopo giorni di discussioni, Unatras – il coordinamento unitario delle associazioni nazionali di settore – ha fatto sapere che l’intera categoria dell’autotrasporto «è orientata verso il blocco dei servizi di trasporto su strada». Una posizione che avrebbe messo d’accordo un po’ tutti: imprese grandi, medie e di piccole dimensioni. La data segnata in rosso sul calendario è venerdì 17 aprile, quando il comitato esecutivo nazionale di Unatras sarà chiamato a pronunciarsi sul fermo dei servizi e, in caso, avviare le procedure previste per il blocco.🔗 Leggi su Open.online Caro carburanti, le imprese lanciano l’allarme: “Il settore del trasporto persone su gomma è al collasso”ROMA – La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende italiane operanti nel settore del trasporto persone. Caro carburante, la denuncia di Flixbus: il trasporto di persone su gomma resta ai margini delle misure del governoRoma, 10 aprile 2026 – Nel dibattito sul caro carburanti riemerge una questione che va oltre i numeri e tocca un principio di equità: il trasporto di...