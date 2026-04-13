Il Canada vuole riformare l’intelligence perché non si fida di Trump

Il governo canadese sta valutando una riforma del settore dell’intelligence, puntando a sviluppare per la prima volta una capacità di raccolta e analisi di informazioni provenienti dall’estero. La decisione arriva dopo un periodo di approfondimenti e discussioni interne, senza ancora essere accompagnata da dettagli specifici sui tempi o sulle modalità di attuazione. La riorganizzazione mira a rafforzare le capacità di sicurezza nazionale e di controllo delle minacce esterne.

Il Canada riflette ancora su un salto di qualità nella propria architettura di sicurezza: dotarsi, per la prima volta, di una vera capacità di intelligence estera. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di una scelta politica che tocca identità, alleanze e ambizioni internazionali di uno dei Paesi che fanno parte della rete di intelligence denominata Five Eyes (con Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda). A riaprire il dibattito è un memo interno del Canadian Security Intelligence Service, ottenuto dall’agenzia di stampa The Canadian Press tramite accesso agli atti e discusso in una recente tavola rotonda svoltasi all’Università di Ottawa con accademici ed ex funzionari dell’intelligence.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Canada vuole riformare l’intelligence perché non si fida di Trump Leggi anche: Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazza Leggi anche: Ora Putin non si fida più di Trump Trump blocca i colloqui commerciali con il Canada dopo lo spot con la voce di Reagan